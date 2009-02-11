Дизайн страницы Грузоперевозок

$200
Дизайн сайтовЗавершен51 заявка440 просмотров
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Необходимо разработать не сложный дизайн страницы для грузоперевозок. Дизайн двух станиц нужен. Верстка не нужна.

Подробное описание по почте или в аське.

Ищется дизайнер для длительного сотрудничества. В дальнейшем работа по договору.

15 лет назад
Yanuariy
50 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
maDByte
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
20 отзывов
15 лет назад
$200
3 дня
Предложенные эскизы дизайнов - на 5 баллов! Доработка и исправления выполнены так же на высоте.
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