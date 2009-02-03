Приватный проект для Бакуновский Андрей (bakunia)

Дизайн сайтовЗавершен2 заявки201 просмотр
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Необходимо сграбить и русифицировать шаблон под Wordpress http://osc.template-help.com/wordpress_12361/

15 лет назад
elvencedor
Павел 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
9 отзывов
Выбранный исполнитель
bakunia
41 годУкраина
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$20
2 дня
В очередной раз убедился в компетентности Андрея. Все выполнил отлично и без косяков.
И снова не было никаких проблем! Открыт и идет на встречу! Рекомендую!
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