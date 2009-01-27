Доработка шаблона DLE

Верстка.

Дизайн голосовалки за комментарии, красивый вывод новых фотографий (одинаковый размер, надписи), стилизация заголовков. Из одного места сайта скопировать одно решение (вывод кратких новостей – с главной на страницы разделов).

По возможности прошу править грубые ошибки в шаблоне. Хотелось бы работать с опытным человеком, которому и впредь буду поручать подобную работу. В приложении – примерный вид "голосовалки".