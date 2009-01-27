Доработка шаблона DLE

$50
Дизайн сайтовЗакрыт1 заявка131 просмотр
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Верстка.

Дизайн голосовалки за комментарии, красивый вывод новых фотографий (одинаковый размер, надписи), стилизация заголовков. Из одного места сайта скопировать одно решение (вывод кратких новостей – с главной на страницы разделов).

По возможности прошу править грубые ошибки в шаблоне. Хотелось бы работать с опытным человеком, которому и впредь буду поручать подобную работу. В приложении – примерный вид "голосовалки".

15 лет назад
Jack_U
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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