Нужен дизайн интернет-магазина

Был куплен шаблон дизайна на сайте Битрикса. Задача в том, чтобы переделать его под требования проекта. Скриншоты шаблона прикреплены в прикрепленном архиве. Во-первых, требуется поменять цвета кнопок, фона и так далее ее под корпоративный стиль, ...