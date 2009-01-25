Разработать несложный дизайн сайта

$50
Дизайн сайтовЗакрыт44 заявки471 просмотр
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Нужно разработать несложный дизайн сайта. Разбивка страницы на подобие getfit.ru. В основе картинка с 3 человечками - йога, танец и фитнес

Дизайн сайта
15 лет назад
vohulg
44 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
8 отзывов
Выбранный исполнитель
Cisko
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$40
2 дня
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