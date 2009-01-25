Редизайн + верстка на UCOZ (возможно + флеш)

Требуется создать профессиональный дизайн сайта (главная и внутренняя страницы) Подробности в ТЗ Предлагать только с указанным бюджетом!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Редизайн сайта
в кривых ... под ФЛЕШ + ВЕРСТКА
(исходники нужны в PSD, EPS(CDR)
Бюджет 1500 руб.
Срок - 8 часов, оплата сразу после согласования (понедельник)
Стукать в АСЬКУ
428386518
Все исходники ТУТ:
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