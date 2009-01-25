Редизайн + верстка на UCOZ (возможно + флеш)

$50
Дизайн сайтовЗакрыт2 заявки145 просмотров
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Редизайн сайта

www.carebest.ru

в кривых ... под ФЛЕШ + ВЕРСТКА

(исходники нужны в PSD, EPS(CDR)

Бюджет 1500 руб.

Срок - 8 часов, оплата сразу после согласования (понедельник)

Стукать в АСЬКУ

428386518

Все исходники ТУТ:

http://file.qip.ru/file/72823995/55bdc68e/content.html

15 лет назад
MeTuC
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад