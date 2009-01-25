Редизайн + верстка на UCOZ (возможно + флеш)

Создание сайтов под ключ, платим 10-15 т.р. за сайт. Ваше прямое общение с заказчиком, составление с ним ТЗ , Брифов и прочего. Проект не разовый, это постоянное сотрудничество. Оплата скорее всего либо через Western Union, либо через Мигом ...