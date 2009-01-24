Дизайн+верстка сайта ИТ-компании

Уважаемые фрилансеры, необходимо сделать дизайн сайта, который написан на asp.net сайт можно посмотреть тут http://www.uspoisk.ru Структура сайта меня устраивает поэтому нужно лишь причесать, без сильных измениний, хотя если если есть хорошие идеи то можно их расмотреть. Сразу хочу ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим дизайн+верстка сайта для компании, занимающейся ИТ-аусорсингом, ИТ-консалтингом, ремонтом и обслуживанием компьютерной и оргтехники, а также созданием умных домов.
Никаких особых требований к дизайну нет, мы надеемся на креативность дизайнера.
Нужна главная страница и страница для всех остальных разделов. Будет несколько простых страниц вроде «Контакты», «Оборудование», «Цены» и т.д. На всех страницах должно присутствовать меню. Внизу каждой страницы должен присутствовать подвал для наших копирайтов и контактных данных. В шапке страницы должно быть место для логотипа 100х300, пока его место красиво заполнить фоном либо рисунком.
Простота – залог успеха. Flash и показные JavaScript-эффекты не приветствуются.
Технические требования:
1. Соответствие XHTML 1.0 Transitional.
2. Кодировка – UTF8.
3. Корректное отображение в Firefox 2.0, Firefox 3.0.5, Opera 9.6, Internet Explorer 6.0, Internet Explorer 7.0, Safari 3.2.
4. Сайт должен отображаться без прокрутки при разрешении экрана 1024x768.
Плюсом будет, если Вы можете на начальном этапе предоставить несколько эскизов на выбор. Указывайте, пожалуйста, такую возможность.
Также будет плюсом, если Вы в состоянии разработать логотип и фирменный стиль (цвета, бланки, визитки, конверты). Стоимость этой работы указывайте отдельно.
Сообщения «пишите, договоримся» и «могу сделать» игнорируются. Если Вам что-то непонятно, спрашивайте в личке.
Оплата: Я.Деньги, RBC Money, PayPal, Moneybookers или наличными в Москве.
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