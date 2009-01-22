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Тема сайта: продажа статей на тему общения с инспекторами ДПС.

"Как по закону избежать штрафа?" "Как обющаться с инспектором на равных?" "Что противопоставить инкриминируемому нарушению?" Одним словом как общаться с недопропорядочным инспектором (не давать взяток и избежать беспочвенных штрафов).

Дизайн должен быть:

1) Предельно прост и понятен

2) Не иметь ничего лишнего, отвлекающего внимание от основной темы

3) Вызывать доверие. Взглянув на сайт пользователь должен ощктить, что представленная на нем информация действительно работает.