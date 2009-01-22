Дизайн сайта

Дизайн сайтовЗакрыт99 заявок767 просмотров
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Создать дизайн для сайта.

Тема сайта: продажа статей на тему общения с инспекторами ДПС.

"Как по закону избежать штрафа?" "Как обющаться с инспектором на равных?" "Что противопоставить инкриминируемому нарушению?" Одним словом как общаться с недопропорядочным инспектором (не давать взяток и избежать беспочвенных штрафов).

Дизайн должен быть:

1) Предельно прост и понятен

2) Не иметь ничего лишнего, отвлекающего внимание от основной темы

3) Вызывать доверие. Взглянув на сайт пользователь должен ощктить, что представленная на нем информация действительно работает.

Дизайн сайта
15 лет назад
Ales-Kras
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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