Сделать полностью простенький сайт

Нужно доделать сайт newjimm.com (типа newjimm.ru).

Оплата с сервиса smscoin.ru.

Сделать wap версию сайта.

Ссылки для скачивания после отправки смс должны быть динамическими и хранится сутки.

А также нужно изменить дизайн программы jimm (Заставку при включении и другое по возможности) под мой новый дизайн сайта. и чтобы после установки jimma у пользователя висел статус "Качай wap.newjimm.com"

Программы jimm для всех моделей телефонов можно взять с http://jimm.im/wap/?p=dload&f=index