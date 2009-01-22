Сделать полностью простенький сайт

$50
Дизайн сайтовЗакрыт5 заявок252 просмотра
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Нужно доделать сайт newjimm.com (типа newjimm.ru).

Оплата с сервиса smscoin.ru.

Сделать wap версию сайта.

Ссылки для скачивания после отправки смс должны быть динамическими и хранится сутки.

А также нужно изменить дизайн программы jimm (Заставку при включении и другое по возможности) под мой новый дизайн сайта. и чтобы после установки jimma у пользователя висел статус "Качай wap.newjimm.com"

Программы jimm для всех моделей телефонов можно взять с http://jimm.im/wap/?p=dload&f=index

15 лет назад
andrewko
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранные исполнители
_anastasia_
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
$50
3 дня
Nedem
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$50
1 день
Быстро откликнулся, сказал что сделает за пару дней. Задержки были по моей вине. Все вроде бы сделал, но были недочеты (Я заплатил за работу). Договорились, если я что то я не пойму, то он мне поможет. Помогает уже неделю. По аське молчит, пишу в приват то же самое. Деньги получил - и забил на меня. Требую вернуть половину суммы, которую я заплатил. Я принял предложение от другого фрилансера. С леонидом работать больше нет желания.
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