Nedem

Леонид Истомин Nedem

 
35 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
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andrewko
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
0 баллов
15 лет назад
Сделать полностью простенький сайт
Быстро откликнулся, сказал что сделает за пару дней. Задержки были по моей вине. Все вроде бы сделал, но были недочеты (Я заплатил за работу). Договорились, если я что то я не пойму, то он мне поможет. Помогает уже неделю. По аське молчит, пишу в приват то же самое. Деньги получил - и забил на меня. Требую вернуть половину суммы, которую я заплатил. Я принял предложение от другого фрилансера. С леонидом работать больше нет желания.