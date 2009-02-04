Быстро откликнулся, сказал что сделает за пару дней. Задержки были по моей вине. Все вроде бы сделал, но были недочеты (Я заплатил за работу). Договорились, если я что то я не пойму, то он мне поможет. Помогает уже неделю. По аське молчит, пишу в приват то же самое. Деньги получил - и забил на меня. Требую вернуть половину суммы, которую я заплатил. Я принял предложение от другого фрилансера. С леонидом работать больше нет желания.