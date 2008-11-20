Нужно написать скрипт хотспота для wifi на базе роутера mikrotik Алгоритм скрипта такой: 1. Гость подключается к Wi-Fi сети и попадает на стартовую страницу. 2. Для доступа в интернет выбирает социальную сеть (ВК, facebook, instagram) или вводит пароль (спрашивает у администратора ...
- $30Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $50
Примерное Тех. задание для написания скрипта: 1. Скрипт должен работать на нашей странице командного блога сетевиков (на blogger.com) в виде фрейма. 2. База участников MySQL для скрипта будет хранится на стороннем сервере. 3. База заполняется из ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
- $150
Создать скрипт, который 1) будет вытягивать с англоязычного сайта каталог товаров (вместе с картинками, ценой), 2) прогонять описание и заголовок товара через переводчик (например Google Translate); 3) заполнять полученной информацией сайт на движке ShopCMS. 4) Скрипт ...Веб-программирование2 исполнителяЗакрыт13 лет назад
- $20
Имеется хостинг с поддержкой PHP,Perl, и доменное имя. Хочу ICQ-бот, который будет работать на этом хостинге. Также нужна понятная панель управления ботом и реализация команд: 1. Вывод прогноза погоды для г. Магнитогорска на текущие и следующие сутки. 2. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $10
Сделать красивый хедер для сайта http://video.newjimm.com В графику хедера можно включить фрагменты постеров из популярных фильмов. Шаблон во вложении.Дизайн сайтов2 исполнителяЗакрыт15 лет назад
- $50
Нужно доделать сайт newjimm.com (типа newjimm.ru). Оплата с сервиса smscoin.ru. Сделать wap версию сайта. Ссылки для скачивания после отправки смс должны быть динамическими и хранится сутки. А также нужно изменить дизайн программы jimm (Заставку при включении и другое по ...Дизайн сайтов2 исполнителяЗакрыт15 лет назад
- $50
Есть шаблон сайта. Нужно переделать дизайн shopcms под этот шаблон. Мой шаблон во вложении.HTML-верстка5 заявокЗакрыт15 лет назад