andrewko

Андрей Кожукарь andrewko

 
40 летРоссия/Магнитогорск
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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  • Хот-спот wifi

    $30

    Нужно написать скрипт хотспота для wifi на базе роутера mikrotik Алгоритм скрипта такой: 1. Гость подключается к Wi-Fi сети и попадает на стартовую страницу. 2. Для доступа в интернет выбирает социальную сеть (ВК, facebook, instagram) или вводит пароль (спрашивает у администратора ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Скрипт для обработки данных в МЛМ пирамиде

    $50

    Примерное Тех. задание для написания скрипта: 1. Скрипт должен работать на нашей странице командного блога сетевиков (на blogger.com) в виде фрейма. 2. База участников MySQL для скрипта будет хранится на стороннем сервере. 3. База заполняется из ...

    MySQL
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создать скрипт для парсинга каталога товаров

    $150

    Создать скрипт, который 1) будет вытягивать с англоязычного сайта каталог товаров (вместе с картинками, ценой), 2) прогонять описание и заголовок товара через переводчик (например Google Translate); 3) заполнять полученной информацией сайт на движке ShopCMS. 4) Скрипт ...

    Веб-программирование2 исполнителя
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать ICQ-бот

    $20

    Имеется хостинг с поддержкой PHP,Perl, и доменное имя. Хочу ICQ-бот, который будет работать на этом хостинге. Также нужна понятная панель управления ботом и реализация команд: 1. Вывод прогноза погоды для г. Магнитогорска на текущие и следующие сутки. 2. ...

    PHPPerl
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать красивый хедер

    $10

    Сделать красивый хедер для сайта http://video.newjimm.com В графику хедера можно включить фрагменты постеров из популярных фильмов. Шаблон во вложении.

    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сделать полностью простенький сайт

    $50

    Нужно доделать сайт newjimm.com (типа newjimm.ru). Оплата с сервиса smscoin.ru. Сделать wap версию сайта. Ссылки для скачивания после отправки смс должны быть динамическими и хранится сутки. А также нужно изменить дизайн программы jimm (Заставку при включении и другое по ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Закрыт
    15 лет назад