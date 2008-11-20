Имеется хостинг с поддержкой PHP,Perl, и доменное имя. Хочу ICQ-бот, который будет работать на этом хостинге. Также нужна понятная панель управления ботом и реализация команд: 1. Вывод прогноза погоды для г. Магнитогорска на текущие и следующие сутки. 2. ...