Исправить дизайн DLE

Есть дизайн для DLE в нем надо исправыить все ошибки, полностью подогнать под DLE 7.5 (иначе говоря облака тегов и т.д. стандартные функции DLE), и из этого дизайна сделать дизайн форума DLE forum 2.3

Вот сам дизайн http://www.new.piratesofbk.net.ru

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Моя ICQ:510семнадцать19

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Кто не работал с DLE проходите мимо