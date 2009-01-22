Исправить дизайн DLE

Добрый день! Ищу человека, который хорошо разбирается в Joomla! и не плохо работает с дизайном. Задание во вложении))))) (сайт надо доделать в течении 1-2х недель.) Прошлый человек, за полторы недели сделал одну страничку, что подпортило все сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть дизайн для DLE в нем надо исправыить все ошибки, полностью подогнать под DLE 7.5 (иначе говоря облака тегов и т.д. стандартные функции DLE), и из этого дизайна сделать дизайн форума DLE forum 2.3
Вот сам дизайн http://www.new.piratesofbk.net.ru
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Моя ICQ:510семнадцать19
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Кто не работал с DLE проходите мимо
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