Дизайн сайта

$50
Дизайн сайтовЗавершен20 заявок491 просмотр
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Нужен диз для интернет магазина по продаже парфюма.

Дизайн сайта
15 лет назад
-Brain-
Андрей 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
seele085
38 летУкраина
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад
$40
4 дня
Мега позитивный и приятный в общении человек. Дизайн сайта был принят с первого раза ! Работа сделана в мега короткие сроки ! Оценка 10 баллов + 90 баллов в уме :-) Обязательно продалжаю сотрудничать со Светланой. И рекомендую как очень хорошего и ответственного дизайнера с хорошим вкусом и высоким качеством исполнения работ ! ( за рекомендацию отвечаю )
Было очень приятно работать с заказчиком, четко поясняет что нужно и быстро отвечает на вопросы/поправки. Оплатил сразу же как понравился эскиз. Всем рекомендую :) Да и просто очень приятный в общении человек ;)
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