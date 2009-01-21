Переделать дизайн сайта на Joomle

$50
Дизайн сайтовЗакрыт8 заявок186 просмотров
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Переделать дизайн сайта на Joomle 1.015

Отверстать наверное, для кросбраузерности.

в общем сделать по человечески. Имажи которые пользовал, отправлю почтой в разрешении.

Денег мало, (из своей скромной зарплаты офисменеджерской)

Но если директор оценит и облагодетельствует поделюсь , займемся SEO, и каталогами.

Дизайн сайта
15 лет назад
mr_Usy
Юрий 
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
smarteg
Антон 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$50
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