Шаблон на Wordpress+logotyp

Нужно создать креативный дизайн к магазину, торгующему стильной одеждой для беременных, позже и для детей, с потом и для не беременных женщин. Сейчас этот шоп работает в старом дизайне, логотип имеется. Новый дизайн должен быть в стиле: 1. ...