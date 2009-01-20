Нужен простой PSD-макет дизайна. Можно шаблонный.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется дизайнер, который бы в сжатые сроки подготовил эскиз сайта. Портфолио обязательно.
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