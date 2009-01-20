Создание дизайна и логотипа

Дизайн сайтовЗакрыт101 заявка698 просмотров
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Нужен дизайн и логотип для сайта.

Тематика - розничная торговля компьютерами, комплектующими.

Доменное имя зарегистрировано, логотип должен быть с ним связан (если у вас не будет идей интереснее). Имя разглашается в приватном порядке.

Дизайн должен быть оригинальным, не шаблонным.

Цвет сайта предпочтительно яркий - зеленый, например.

15 лет назад
silence
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
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