Доброго времени суток!

Нужно создать макет сайта из картинки, нарисованной от руки. От нас - картинка и деньги, от Вас - готовый psd-файл.

Еще хотелось бы иметь красивый логотип - за отдельную плату. Тема - книжный магазин.

Спасибо за внимание!