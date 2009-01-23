Натянуть сверстанный шаблон на DLE

Необходимо освежить страницу на которой заканчивается путь посетителя сайта. После добавления объявления посетитель попадает на страницу, где ему предлагается: - посмотреть на это объявление - добавить еще объявление - добавить еще объявление на несколько других сайтов - предложение о выделении ...