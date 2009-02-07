Шаблон для DATALIFE ENGINE 7.5

Супер супер супер супер! Сделал потрясающе! Это был мой 3-й шаблон для DLE, два предыдущих я заказывал у спецов по DLE (там целая контора). Так вот я скажу что Inker сделал в 10 раз лучше чем могли бы сделать те ребята! Короче, он почувствовал фишку и реализовал её! РЕКОМЕНДУЮ (говорю абсолютно честно, парень профи!)