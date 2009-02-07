Шаблон для DATALIFE ENGINE 7.5

$300
Дизайн сайтовЗавершен6 заявок267 просмотров
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Большой опыт изготовления шабов для DLE обязателен!

Указывайте ниже свою цену и портфолио шабов ИМЕННО ДЛЯ DATALIFE ENGINE.

15 лет назад
androgin
43 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
inker
Артем 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$300
9 дней
Супер супер супер супер! Сделал потрясающе! Это был мой 3-й шаблон для DLE, два предыдущих я заказывал у спецов по DLE (там целая контора). Так вот я скажу что Inker сделал в 10 раз лучше чем могли бы сделать те ребята! Короче, он почувствовал фишку и реализовал её! РЕКОМЕНДУЮ (говорю абсолютно честно, парень профи!)
ок
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