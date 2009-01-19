Flash header & 2 banners

Необходимо сделать красивый дизайн для Ателье по пошиву одежды. Бюджет 6000 рублей. В основном сайт должен говорить о том, что все Красиво, дорого. (Полный fashion!) Основные страницы: Главная О Компании Каталог On-line заказ Прайс-лист Новости Контактная информация В приложенном файле логотип, который нужно использовать в дизайне Все ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать флэш-шапку для скрипта HYIP Manager Pro 2 (css, http://www.goldcoders.com/?page=templates), шапка должна содержать логотип и слоган инвест-проекта, более подробное описание вышлем после определения заказчика.
2 gif-анимированных баннера 728*90 и 468*60. Срок исполнения работы - 2 рабочих дня.
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