Срочно дизайн для ДЛЕ

Дизайн сайтовЗавершен6 заявок202 просмотра
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Срочно необходим дизайн сайта под ДЛЕ, с грамотной версткой НИ ОДНОЙ КАРТИНКИ ИЗ ОФОРМЛЕНИЯ в коде сайта не должно быть - всё в @import url(/templates/New/css/cityfun.css);

Бюджет не большой

что нужно добавить в дизе объясню в асе, выбранному исполнителю

15 лет назад
DanilaEjov
Данила 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
faviart
Илья 
32 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
33 отзыва
15 лет назад
$130
3 дня
Ну что можно сказать о таком исполнителе?! Все просто СУПЕР!!!! Сделано больше чем нужно, все по срокам!!! Все исправления и корректировки вносились, ну просто "молниеносно"!!!! Илья, огромное тебе человеческое СПАСИБО!!!!! Была бы возможность поставить 100 баллов, поставил бы не раздумывая. И что самое главное-всегда на связи, а если нету то предупреждает когда будет и точно в срок выходит на связь, а я очень ценю данное качество! Все работодателям советую Илью, как исполнителя дизайна и качественной верстки, которая действительно стоящая. Думаю, Илья, поработаем еще не раз :) С уважением, DanilaEjov
Отличный заказчик! Приятен в общении! Чётко знает что хочет! Чётко ставит задачи. Оплата в срок. Очень доволен сотрудничеством!
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