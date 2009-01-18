Дизайн

$30
Дизайн сайтовЗакрыт39 заявок533 просмотра
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Дизайн сайта специализирующегося на печати цыфрового фото.

В приват просьба не писать. Также не оставляйте цен свыше заявленной, не надо захламлять топик. Большое спасибо.

15 лет назад
mamont1
43 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
novaka
38 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$30
2 дня
Отличный дизайнер и человек)) с достоинством выдержал все претензии и доработки, буду обязательно работать еще и вам советую.
Очень хороший заказчик. Быстро нашли общий язык и понимали друг друга с полуслова. В дальнейшем буду рад сотрудничать!
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