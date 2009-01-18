Дизайн PHP Shop Script

Дизайн сайтовЗакрыт32 заявки302 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Движок установлен, нужен дизайн под магазин цифровой электроники.

PHP
15 лет назад
intershop_nik
Bogdan Miller 
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта 4x4.ua

    $1000

    Тема сайта: 4x4.ua – сайт для поклонников (владельцев) внедорожников. При этом в первую очередь сайт – о серийных внедорожниках и для владельцев серийных внедорожников. Цель конкурса - выбрать дизайнера для разработки проекта. Срок проведения конкурса ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Высокоуровневый дизайн

    $250

    Нужно 2-3 дизайна сайта. Уровень - продажа заказчику по 250-500 уе. Портфоль рассматривается, опросный лист обязателен. Отзывы и рейтинг обязательны.

    Дизайн сайтов37 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн сайта

    $200

    Сайт ориентирован на визажистов, парикмахеров, nail-дизайнеров (видео - пошаговые уроки). Планируется раскрутка на постсоветском пространстве, а также в англоязычных странах, что накладывает необходимость универсальности в дизайне. Характеристика эпитетами - "ненавязчевый, утонченный"

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов52 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн для страницы в PHPPROBID

    Имееться аукцион на основе phpprobid. www.listorn.com задача переделать дизайн (стиль оставляем тот же) на странице поиска товаров Поиск должен быть легко восприятен для глаз и соответственно должен иметь "торговый" вид. Нужен переделанный дизайн страницы поиска вмонтированный в систему Templates ...

    PHP
    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Требуется профессиональный дизайн высшего качества

    $5000

    !ЧИТАТЬ ВНИМАТЕЛЬНО! Требуется сделать профессиональный дизайн высшего качества для вэбпроекта. Дизайн должен быть !не ниже! уровня шаблонов представленных на www.templatemonster.com Дизайн должен быть не только интересным, но и исключительно продуманным с точки зрения ...

    Дизайн сайтов25 заявок
    Закрыт
    15 лет назад