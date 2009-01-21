Приватный проект для Аксёнова Ольга (ol-aksenova)

Главная страница+типовая, включая иллюстрацию. Портфолио обязательно - просьба сразу указывать работы, которые вы считаете стоящими 600$.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дизайн сайта.
Проект исключительно для Оли, поэтому, других прошу не отписываться.
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