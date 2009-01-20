Дизайн в стиле веб 2 0

# Общее 1. Блог: “Мой свадебный день” my-wedding-day.ru 2. Девушка и Юноша готовятся к свадьбе и описывают все происходящие с ними события в блоге. Свадьба прошла и началась семейная жизнь, как будут разворачиваться события, об этом расскажет ...