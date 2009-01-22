Приватный проект для Рафалович Ирины.

# Общее

1. Блог: “Мой свадебный день” my-wedding-day.ru

2. Девушка и Юноша готовятся к свадьбе и описывают все происходящие с ними события в блоге. Свадьба прошла и началась семейная жизнь, как будут разворачиваться события, об этом расскажет их блог.

Хотелось бы не делать акцента на свадебной тематике в виде голубей, колец и прочей атрибутики, а уйти в сторону более абстрактного дизайна, передающего атмосферу блога за счет цветовых гамм и использования орнаментов.

3. Наличие логотипа: желательно обыграть адрес сайта.

Логотип не нужен.

4. Наличие разработанных фирменных цветов, и других элементов фирменного стиля.

# Предпочтитетельно использовать:

Цвета: Голубой, светло-серый, лиловый, пурпурный, красный, оранжевый.

Шрифты: Tahoma, Verdana

5. Масштабируемость сайта: В дизайне сайта, в расположение всех блоков должно быть предусмотрено так, чтобы не оставалось больших пустых пространств.

# Под какое разрешение делать основную "заточку" (адаптацию)? 1024х786

6. Количество вариантов страниц.

Главная + внутренняя

7. Примеры дизайнов сайтов, которые Вам нравятся(обязательно для заполнения):

http://wpthemer.net/2008/08/07/butterfly-1.0.html

http://wpthemes.ru/112

http://wpthemer.net/2008/08/12/pink-flower-1.0.html

http://wpthemer.net/2008/08/18/pink-garden.html

http://wpthemer.net/2008/03/13/redflowers-wordpress-theme.html

http://themes.mywordpress.ru/view/Fleur+For+WordPress

http://themes.mywordpress.ru/view/Bluebird

http://wpthemer.net/2008/02/28/pink-mode-wordpress-theme.html

# Графика и анимация

8. Насыщенность графикой.

Насыщенный графикой,

более информативный,

чем Clean-стиль

# Блоки разделов сайта

9. Желательно использование полупрозрачных элементов.

Все, что есть на сайте my-wedding-day.ru , плюс облако тегов, предусмотреть возможность использования блоки контекстной рекламы горизонтальные и вертикальные стилистически вписывающихся в дизайн сайта и находящихся на бросающемся в глаза месте.