Приватный проект для Рафалович Ирины.

Главная страница+типовая, включая иллюстрацию. Портфолио обязательно - просьба сразу указывать работы, которые вы считаете стоящими 600$.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
# Общее
1. Блог: “Мой свадебный день” my-wedding-day.ru
2. Девушка и Юноша готовятся к свадьбе и описывают все происходящие с ними события в блоге. Свадьба прошла и началась семейная жизнь, как будут разворачиваться события, об этом расскажет их блог.
Хотелось бы не делать акцента на свадебной тематике в виде голубей, колец и прочей атрибутики, а уйти в сторону более абстрактного дизайна, передающего атмосферу блога за счет цветовых гамм и использования орнаментов.
3. Наличие логотипа: желательно обыграть адрес сайта.
Логотип не нужен.
4. Наличие разработанных фирменных цветов, и других элементов фирменного стиля.
# Предпочтитетельно использовать:
Цвета: Голубой, светло-серый, лиловый, пурпурный, красный, оранжевый.
Шрифты: Tahoma, Verdana
5. Масштабируемость сайта: В дизайне сайта, в расположение всех блоков должно быть предусмотрено так, чтобы не оставалось больших пустых пространств.
# Под какое разрешение делать основную "заточку" (адаптацию)? 1024х786
6. Количество вариантов страниц.
Главная + внутренняя
7. Примеры дизайнов сайтов, которые Вам нравятся(обязательно для заполнения):
http://wpthemer.net/2008/08/07/butterfly-1.0.html
http://wpthemer.net/2008/08/12/pink-flower-1.0.html
http://wpthemer.net/2008/08/18/pink-garden.html
http://wpthemer.net/2008/03/13/redflowers-wordpress-theme.html
http://themes.mywordpress.ru/view/Fleur+For+WordPress
http://themes.mywordpress.ru/view/Bluebird
http://wpthemer.net/2008/02/28/pink-mode-wordpress-theme.html
# Графика и анимация
8. Насыщенность графикой.
Насыщенный графикой,
более информативный,
чем Clean-стиль
# Блоки разделов сайта
9. Желательно использование полупрозрачных элементов.
Все, что есть на сайте my-wedding-day.ru , плюс облако тегов, предусмотреть возможность использования блоки контекстной рекламы горизонтальные и вертикальные стилистически вписывающихся в дизайн сайта и находящихся на бросающемся в глаза месте.
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