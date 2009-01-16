Дизайн сайта

$700
Дизайн сайтовЗакрыт12 заявок780 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$

Дизайн для сайта компании ООО «Сибирский деликатес»

Рассмотрю только предложения с эскизами дизайна!

После выбора эскиза, будет выбран исполнитель, и соответственно предоплата!

------------------------------------------------------------------------------

Тематика: Изготовление продуктов питания

Текущий сайт - http://www.sibdel.ru/

Цветовая схемы – из логотипа компании (есть на сайте)

Цвет шрифтов в основном чёрный

Должно присутствовать наименование компании (ООО «Сибирский деликатес»), чёрным цветом.

Наличие кнопок навигации по сайту (назад, домой и пр.)

Желательно под разрешение 1024х768

Разделы на сайте:

1. История компании

2. Ассортимент

3. Награды

4. Филиалы

5. Завод

6. Карта сайта

7. Форум

8. Контакты

9. Обратная связь

Примечания:

Контакты только в соответствующем разделе. Поиска на сайте не будет. Баннеров, счётчиков и пр. тоже не будет. Будет присутствовать лента новостей. Возможно есть смысл пихнуть её на главную страницу. Суть компании в том, что они производят свою продукцию руками. Поэтому они хотели бы видеть на сайте какие-то изображения на которых показано как производится их продукция. Это могут быть какие-либо пельмени, манты, и пр.(перечень продукции есть у них на сайте).

Структура, фон страницы, шрифты и пр. – на Ваше усмотрение.

Дизайн сайта
15 лет назад
SEO-HUNTER
Юрий 
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
  • Похожие заказы

  • Шаблон DLE.

    Нужен шаблон для движка ДЛЕ. Тематика аниме+смартфоны\КПК. От Вас примеры работ и желаемая цена. А так же нужно по мелочи подправить кое-что, и поставить пару-тройку хаков\модов. СТУЧИТЕ В АСЬКУ 877-107, либо пишите на central-555[@]mail.ru

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка дизайна для сайта посуточной аренды

    Необходимо разработать дизайн для сайта на котором рекламируется посуточная аренда квартир. Так как текущий дизайн не соответствует тому что хотелось бы. Сайт сделан с использованием Joomla 1.5.7 Дизайн следует разработать в светлых тонах. Примеры сайтов: http://www.fortdeluxe.ru/ http://www.fortline.ru/ http://flatcenter.ru/ Основное требование: ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Логотип, ФС, дизайн сайта, визитка

    $250

    Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Для компании УкрСтройСервис , занимающейся оказанием строительных услуг необходимо разработать: 1.Логотип 2.Фирменный стиль 3.Дизайн сайта 4.Общий стиль визитной карточки Подробнее для каждого из пунктов: 1.Логотип Должен содержать название компании. Должен быть лаконичным и ненавязчивым. При виде логотипа (например, ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужен шаблон для DLE 7.3 и одна страница на Flash

    $100

    Нужен шаблон для движка DLE 7.3 и отдельную страницу на Flash Страница на флеше - нужна страница на которой будет изаброжон поезд, перед ним будут изображены калоны кирпичные, каждая колона будет кнопкой с ссылкой на раздел ...

    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Требуется дизайн маленького сайта в стиле web 2.0

    Итак суть: Требуется дизайн маленького сайта (IQ тест) в стиле web 2.0 и верстка (css) и маленький костумайз готового php скрипта, под новую верстку. Есть четыре наброска сделанные мной, нужно в несколько раз лучше (приложил к проекту). Работа ...

    Дизайн сайтов36 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Шаблон я DLE 7.3

    $100

    Всем привет! нужен дизайнер для создания шаблона для DLE 7.3. Знание Flash обязательное! Проживание в Одессе Обязательное. Звоните на моб. +380979253247 или на ICQ 335015553

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Шапка для сайта

    Необходимо сделать шапку для сайта. Доменное имя psysos.ru Тематика ресурса: психология. Оказываются услуги косльтаций психологов посредствам вёб-камер. Размер 530*100. Обязательно должно присутствовать имя сайта! Всё остальное на ваше усмотрение (возможна графика, слоганы и т.п.) Особых требований нет, единственное ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Дизайн сайта, тема - ремонт компьютеров

    $200

    Нужно сделать современный и практичный дизайн сайта по теме ремонт компьютеров, установка и настройка ПО, ремонт ноутбуков, и т.п. Скидывайте сюда наброски, буду работать с тем, чей понравится больше.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нарисовать дизайн корпоративного сайта

    Нарисовать дизайн корпоративного сайта Сфера деятельности группы компаний: - организовывает прямые поставки с заводов широкого спектра высокотехнологичного оборудования для различных отраслей промышленности. Большая часть оборудования поставляется в сферу информационных технологий, металлургию, строительство, телекоммуникационную, нефтегазовую, химическую и др. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад