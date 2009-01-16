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Дизайн для сайта компании ООО «Сибирский деликатес»

Рассмотрю только предложения с эскизами дизайна!

После выбора эскиза, будет выбран исполнитель, и соответственно предоплата!

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Тематика: Изготовление продуктов питания

Текущий сайт - http://www.sibdel.ru/

Цветовая схемы – из логотипа компании (есть на сайте)

Цвет шрифтов в основном чёрный

Должно присутствовать наименование компании (ООО «Сибирский деликатес»), чёрным цветом.

Наличие кнопок навигации по сайту (назад, домой и пр.)

Желательно под разрешение 1024х768

Разделы на сайте:

1. История компании

2. Ассортимент

3. Награды

4. Филиалы

5. Завод

6. Карта сайта

7. Форум

8. Контакты

9. Обратная связь

Примечания:

Контакты только в соответствующем разделе. Поиска на сайте не будет. Баннеров, счётчиков и пр. тоже не будет. Будет присутствовать лента новостей. Возможно есть смысл пихнуть её на главную страницу. Суть компании в том, что они производят свою продукцию руками. Поэтому они хотели бы видеть на сайте какие-то изображения на которых показано как производится их продукция. Это могут быть какие-либо пельмени, манты, и пр.(перечень продукции есть у них на сайте).

Структура, фон страницы, шрифты и пр. – на Ваше усмотрение.