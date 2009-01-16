Требуется дизайн маленького сайта в стиле web 2.0

Всем привет! нужен дизайнер для создания шаблона для DLE 7.3. Знание Flash обязательное! Проживание в Одессе Обязательное. Звоните на моб. +380979253247 или на ICQ 335015553
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Итак суть:
Требуется дизайн маленького сайта (IQ тест) в стиле web 2.0 и верстка (css) и маленький костумайз готового php скрипта, под новую верстку.
Есть четыре наброска сделанные мной, нужно в несколько раз лучше (приложил к проекту).
Работа очень простая.
Но за качество я готов платить.
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