Сайт с элементами флеш

Требуется разработка дизайна для интернет-магазина и верстка страниц и компонентов. Под компонентом понимается неделимый набор элементов на странице, выполняющих одну функцию (например «авторизация на сайте», «поиск», «Главное меню» и т.п.) Видов страниц фактически 2 (магазин и информационная), ...
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Необходимо создать дизайн сайта с флэшем.
Тематика - спортивное питание. Сайт, который нравится по дизайну - eurofit.com.ua. Хочется сайт такого же уровня.
Подробности - по мылу
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