Дизайн для сайта

Очень адекватный дизайнер. Дизайн сделал раньше договоренного срока, быстро вносил все изменения. Не психовал и не говорил, что это за отдельную плату просьбы типо "подвинь немножко левее, поменяй цвет, увеличь немножко шрифт" Рекомендовать всем не буду т.к. у меня будут еще заказы, а такой дизайнер это находка. Вдруг на меня времени не хватит ))))