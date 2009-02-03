Дизайн для сайта

$250
Дизайн сайтовЗавершен25 заявок1164 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте!

Необходимо сделать редизан сайта http://textilclub.com/

Тематика таже. Стиль дизайна: мягкие пастельные тона, стиль бырокко совмещенный с модерном.

Срок на изготовления дизайна не более чем 7 дней. Оплата WMZ

Кандидаты без портфолио не рассматриваются.

15 лет назад
iforce
Игорь 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Hokc
33 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$300
7 дней
Очень адекватный дизайнер. Дизайн сделал раньше договоренного срока, быстро вносил все изменения. Не психовал и не говорил, что это за отдельную плату просьбы типо "подвинь немножко левее, поменяй цвет, увеличь немножко шрифт" Рекомендовать всем не буду т.к. у меня будут еще заказы, а такой дизайнер это находка. Вдруг на меня времени не хватит ))))
Игорь не заказчик, а находка! Очень быстро нашли общий язык. Просто замечательный человек с которым можно не только сидеть уткнувшись в работу но и отвлечься на пару-тройку минут и посмеяться от души (:
  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта

    $100

    Требуется дизайн сайта: главная+несколько внутренних. хочу простого но сочного дизайна за адекватные деньги. отписывайтесь ниже, тем чьи портфели понравятся обращусь в личку. в личку и асю просьба не писать. С ув. Роман Рублёв

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Простенький дизайн сайта

    Здравствуйте господа фрилансеры! вобщем нужен простенький дизайн сайта. подробности при личной переписке. оставляйте свои контакты и ссылки на портфолио. спасибо за внимание.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн + визитки.

    $500

    Нужен дизайн сайта, Рекламного агентства. Основные направления: Создание и продвижение, Реклама PR, техподдержка... сегодняшний сайт: http://elrise.ru Основные требования: 1. Нужен креативный дизайн. 2. Что размещать и где размещать решаете сами. 3. Сайт должен легко тянуться, либо предусмотреть вид на экранах с ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание нового дизайна для сайта finans-inves

    $2500

    Уважаемые дамы и господа! 23.01.2009.Изменения! Мы повысили стоимость проекта до 40 000 рублей. ЗАО «Финанс-Инвест» объявляет конкурс на создание нового дизайна для сайта www.finans-invest.ru и приглашает дизайнерские студии, независимых веб-дизайнеров принять в нем участие. Для участия в конкурсе Вам ...

    Дизайн сайтов28 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Wordpress, дизайн, шрифты

    $5

    Работа по wp имеется сайт /// В заголовке вместо слова "flowery" нужно сделать название сайта, причем чтобы оно гармонично вписывалось в дизайн, но в то же время было не в виде рисунка, а виде текста, в смысле ...

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Дизайн шапки сайта на тему заработка в инете

    Дизайн должен состоять из 4 частей и вписыватся в таблицу из 4 ячеек: левая и правая по 170 пикс., вторая слева "резиновая", вторая справа может варьрироватья. Высота 130 пикс. С преобладанием зеленых и желтых ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад