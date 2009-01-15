Требуется редизайн сайта. ТЗ имеется.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется дизайн сайта: главная+несколько внутренних.
хочу простого но сочного дизайна за адекватные деньги.
отписывайтесь ниже, тем чьи портфели понравятся обращусь в личку.
в личку и асю просьба не писать.
С ув. Роман Рублёв
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