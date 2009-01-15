Дизайн сайта

$100
Дизайн сайтовЗавершен32 заявки330 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется дизайн сайта: главная+несколько внутренних.

хочу простого но сочного дизайна за адекватные деньги.

отписывайтесь ниже, тем чьи портфели понравятся обращусь в личку.

в личку и асю просьба не писать.

С ув. Роман Рублёв

Дизайн сайта
15 лет назад
Madeconomist
37 летМолдова
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
diroll
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$100
4 дня
Работой Димы остался доволен на 100%, однозначно талантливый дизайнер в дополнении к таланту: -понимание -терпение -готовность вносить многочисленные поправки -настроенность на результат -ответственность(соблюдение условий и сроков) -приятно удивила скорость работы. Намерен работать с данным исполнителем и дальше.
Работать с Романом очень хорошо. После предоставления макета была проведена проедоплата 50% это всегда согревает душу фрилансера! Спасибо, буду рад еще сотрудничать с Романом.
  • Похожие заказы

  • Простенький дизайн сайта

    Здравствуйте господа фрилансеры! вобщем нужен простенький дизайн сайта. подробности при личной переписке. оставляйте свои контакты и ссылки на портфолио. спасибо за внимание.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн + визитки.

    $500

    Нужен дизайн сайта, Рекламного агентства. Основные направления: Создание и продвижение, Реклама PR, техподдержка... сегодняшний сайт: http://elrise.ru Основные требования: 1. Нужен креативный дизайн. 2. Что размещать и где размещать решаете сами. 3. Сайт должен легко тянуться, либо предусмотреть вид на экранах с ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание нового дизайна для сайта finans-inves

    $2500

    Уважаемые дамы и господа! 23.01.2009.Изменения! Мы повысили стоимость проекта до 40 000 рублей. ЗАО «Финанс-Инвест» объявляет конкурс на создание нового дизайна для сайта www.finans-invest.ru и приглашает дизайнерские студии, независимых веб-дизайнеров принять в нем участие. Для участия в конкурсе Вам ...

    Дизайн сайтов28 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Wordpress, дизайн, шрифты

    $5

    Работа по wp имеется сайт /// В заголовке вместо слова "flowery" нужно сделать название сайта, причем чтобы оно гармонично вписывалось в дизайн, но в то же время было не в виде рисунка, а виде текста, в смысле ...

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Дизайн шапки сайта на тему заработка в инете

    Дизайн должен состоять из 4 частей и вписыватся в таблицу из 4 ячеек: левая и правая по 170 пикс., вторая слева "резиновая", вторая справа может варьрироватья. Высота 130 пикс. С преобладанием зеленых и желтых ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн трех сайтов

    $1000

    Здравствуйте, требуются дизайны к трём сайтам: - похожий сайт textime.ru - функционал и тематика схожая, цвета синий, красный, мне не нужен клон сайта!!!, вместо логотипа надпись OSTEKS; - похожий сайт sexshop.ua - ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Дизайн + верстка для фан клуба музыкальной группы

    $250

    Нужен исполнитель для создания красивого дизайна и верстки дизайна Сроки: как можно быстрее. Претендент должен быть с качественным портфелем и отзывами. Предоплата в размере: 50% Все подробности непосредственно будут предоставлены в ТЗ исполнителю.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад