Создание нового дизайна для сайта finans-inves

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Уважаемые дамы и господа!

23.01.2009.Изменения!

Мы повысили стоимость проекта до 40 000 рублей.

ЗАО «Финанс-Инвест» объявляет конкурс на создание нового дизайна для сайта www.finans-invest.ru и приглашает дизайнерские студии, независимых веб-дизайнеров принять в нем участие.

Для участия в конкурсе Вам необходимо предоставить предварительные макеты главной страницы и нескольких последующих страниц (например, страницы по брокерскому обслуживанию и доверительному управлению) до 14 февраля 2009 года, выполненные в соответствии с основными требованиями.

После отбора, проведенного нашей компанией, будет определен победитель конкурса, который и будет приглашен для окончательного формирования дизайна сайта.

С победителем конкурса заключается договор на выполнение работ по созданию дизайна сайта стоимостью 40 000 рублей.

Мы очень надеемся увидеть адекватные запоминающиеся работы, которые будут соответствовать вашему высокому профессиональному мастерству.

Основные требования:

1. Сайт должен быть в первую очередь презентабельным, стильным, динамичным, современным, техничным.

2. Целевая аудитория - люди, желающие инвестировать денежные средства.

3. Сайт должен выглядеть закончено. Он должен завораживать сразу, как только человек на него попадает.

4. Хотелось бы видеть сложные цвета, но насыщенность не должна выходить за пределы допустимого. Цветовые решения и визуальные эффекты на усмотрение дизайнера, но необходимо выдержать концепцию в бизнес стиле.

5. Креатив предполагается, но это должно быть что-то утонченное, интеллектуальное.

6. Дизайн должен быть оригинальным и запоминающимся.

7. Функционал должен быть информационным.

Перед тем как вы приступите к выполнению проекта, просим вас ознакомиться с сайтами коллег по отрасли:

1. www.bcs.ru

2. www.troika.ru

3. http://broker.kf.ru

4. http://www.brocompany.ru/

5. www.Aton.ru

6. www.Uralsib.ru

7. www.Finam.ru

8. http://www.absolut-broker.ru/

P.S.

1) не надо присылать ссылки на свое портфолио, нас интересует только конечный результат по нашему заданию.

2) уточняем условия договора - предоплата 10 000 рублей.

3) договор подписываем, независимо от вашего местонахождения (даже если вы находитесь в Зимбабве).

4) мы не требуем создания целком всего сайта на период конкурса. Детальная проработка будет позднее. От вас на данном этапе требуется четкая КОНЦЕПЦИЯ.