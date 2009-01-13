Дизайн + визитки.

Нужен дизайн для городского портала. Примеры порталов которые нравятся: http://www.moskva.com/ - красивая шапка http://orsk.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 - удобное постарение центральных блоков. http://properm.ru/ -красивое блочное постарение (и с баннерами порядок) Цветовая гамма на выбор исполнителя (конкурс как не как). Название - Ивантеевка.biz (www.ivanteevka.biz)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен дизайн сайта, Рекламного агентства.
Основные направления: Создание и продвижение, Реклама PR, техподдержка...
сегодняшний сайт: http://elrise.ru
Основные требования:
1. Нужен креативный дизайн.
2. Что размещать и где размещать решаете сами.
3. Сайт должен легко тянуться, либо предусмотреть вид на экранах с большим расширением.
4. Нужен дизайн главной страницы, подстраницы с текстом, страницы с портфолио.
Дополнительно:
1. Нужно нарисовать 2 вида визиток - именные + корпоративные.
Есть идея? Рисуем показываем наброски. Работать будем с тем, чья идея будет интересней.
"Я крут и нарисую за стока.." или "вот тут я на бумажке ручкой накидал" - не катят! Можете не присылать такое.
Все вопросы в личку.
Главное это ИДЕЯ!
Оплата:
Смотрим все предложения, выбираем лучшего, делаем предоплату 50%, остальные 50% по завершению.
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