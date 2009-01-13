Дизайн + визитки.

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Нужен дизайн сайта, Рекламного агентства.

Основные направления: Создание и продвижение, Реклама PR, техподдержка...

сегодняшний сайт: http://elrise.ru

Основные требования:

1. Нужен креативный дизайн.

2. Что размещать и где размещать решаете сами.

3. Сайт должен легко тянуться, либо предусмотреть вид на экранах с большим расширением.

4. Нужен дизайн главной страницы, подстраницы с текстом, страницы с портфолио.

Дополнительно:

1. Нужно нарисовать 2 вида визиток - именные + корпоративные.

Есть идея? Рисуем показываем наброски. Работать будем с тем, чья идея будет интересней.

"Я крут и нарисую за стока.." или "вот тут я на бумажке ручкой накидал" - не катят! Можете не присылать такое.

Все вопросы в личку.

Главное это ИДЕЯ!

Оплата:

Смотрим все предложения, выбираем лучшего, делаем предоплату 50%, остальные 50% по завершению.