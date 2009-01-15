Дизайн и верстка интернет-магазина

Нужно нарисвать БЫСТРО И ОЧЕНЬ КРАСИВО дизайн для сайта обмена вебмани (ввод/вывод). Нужен только дизай без верстки. Срок: 1 день. В приват и аську не писать. Без предоплаты.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработка дизайна для интернет-магазина и верстка страниц и компонентов.
Под компонентом понимается неделимый набор элементов на странице, выполняющих одну функцию (например «авторизация на сайте», «поиск», «Главное меню» и т.п.)
Видов страниц фактически 2 (магазин и информационная), а вот компонентов множество — все необходимые элементы полноценного интернет-магазина.
На выходе нужно:
1.Макеты страниц (psd)
2.Макеты компонентов (psd) — либо отдельно, либо помещенные для наглядности на макет главной страницы
3.Сверстанные страницы (чистый HTML)
1.Главная
2.Информационная
4.Сверстанные компоненты (чистый HTML)
1.Сверстанная главная страница берется в качестве шаблона
2.Каждый компонент верстается и помещается в шаблон главной страницы в соответствующую область.
3.Сколько компонентов — столько сохраненных с ними шаблонов главной станицы.
5.Единая таблица стилей, оформленная в виде отдельного файла CSS с комментариями (если необходимо) и понятными названиями стилей. В том числе для информационных страниц — стили текста разного назначения.
Верстка кроссбраузерная, обязательно должно быть проверена на IE6.5+, Mozilla FF 2+. Формат страниц проектируется для экранов с разрешением 1024x768 (не резина). Желательно проверять как в Windows, так и в Linux (впрочем проверку в Linux обеспечит заказчик).
Количество компонентов около 40, точное количество и описание будет в техзадании. Вот неполный список компонентов:
Заголовок, Переключение языка (русский/латышский), Ссылка на корзину, Цепочка навигация на сайте, Главное меню (иерархическое), Быстрый поиск, Панель рекламы дня (плоский блок), Авторизация на сайте (логин/пароль), Виды товаров с (1-2) уровнями на левой панели иерархии, Рекламные карточки товара, Меню раздела, Опрос, Врезка, Подписка, Заголовок страницы, Виды/группы товара в рабочей области, Перечень товаров, Карточка товара, Информационная страница.
Хотя количество компонентов приличное, нужно понимать, что большинство из них очень просты и не требуют серьезных трудозатрат.
Сейчас заканчивается работа над подробным техзаданием, которое вышлю всем заинтересованным кандидатам.
В общем ничего вычурного или специального, никакой анимации и флэши, не нужны специальные художественные изыски, но требуется продуманный, тщательно, грамотно и со вкусом подобранный дизайн. Легкий, элегантный, с очевидным назначением элементов.
Специализация интернет-магазина — широкий профиль (одежда, обувь, хозтовары, электроника, бытовая техника и пр.).
Бюджет: до 300 USD
Предоплаты не будет, однако думаю, что можно производить оплату частями по результатам.
Срок разработки: 10 дней (+/- 2 дня)
Способ оплаты: WebMoney
- Похожие заказы
- $75Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
Срочно нужно сделать 3 оригинальных (не используя фото из интернета) дизайна шапки сайта (3 разные тематики). От вас - портфолио. ТЗ после выбора исполнителя. Пишите свои цены.Завершен15 лет назад
- $100
Нужен дизайнер-вестальщик для дизайна двух-страничного текстового сайта в стиле web 2.0 Требования: 1. Уверенные знания css, javascript, photoshop 2. Умение работать в кратчайшие сроки. Пажалуйста только с портфолио.Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требуется сделать качественный (!) рип шаблона сайта: http://online.delicated.ru/ На движок DLE. Необходима максимально приближенная к оригиналу копия. Без предоплаты. Оплата вебманями. У меня высокий BL (50+) и персональный аттестат. Озвучивайте цены.Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Здраствуйте. Вобщем нужно разработать дизайн (and etc) для InstantCMS. Тематика: Веб дизайн. Примерно что обязательно должно быть: Сделать страницу входа тоесть человек набирает мол www.блаблабла.ру После там будет окно по центру мол вход для пользователя... Далее ниже там регистрация ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Здравствуйте! Нужен строгий, в то же время яркий дизайн для новостного сайта. Цвета красный, синий и белый.Завершен15 лет назад
Необходимо выполнить дизайн в стиле представленного ниже сайта.Оставлайте заявки и предложения по цене. http://www.azfonts.ru/ Пожалуйста, только с порфолио подобных работ.Дизайн сайтов77 заявокЗакрыт15 лет назад
- $250
Дизайн интернет магазина на авто тему без лишнего, можно в стиле аймобилкоДизайн сайтов111 заявокЗакрыт15 лет назад
- $250
Здравствуйте! Необходимо сделать редизан сайта http://textilclub.com/ Тематика таже. Стиль дизайна: мягкие пастельные тона, стиль бырокко совмещенный с модерном. Срок на изготовления дизайна не более чем 7 дней. Оплата WMZ Кандидаты без портфолио не рассматриваются.Завершен15 лет назад
Необходим , привлекающий клиентов, дезайн сайта юридической тематики с последующем размещением на JoomlaДизайн сайтов99 заявокЗакрыт15 лет назад