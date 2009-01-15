Дизайн и верстка интернет-магазина

Требуется разработка дизайна для интернет-магазина и верстка страниц и компонентов.

Под компонентом понимается неделимый набор элементов на странице, выполняющих одну функцию (например «авторизация на сайте», «поиск», «Главное меню» и т.п.)

Видов страниц фактически 2 (магазин и информационная), а вот компонентов множество — все необходимые элементы полноценного интернет-магазина.

На выходе нужно:

1.Макеты страниц (psd)

2.Макеты компонентов (psd) — либо отдельно, либо помещенные для наглядности на макет главной страницы

3.Сверстанные страницы (чистый HTML)

1.Главная

2.Информационная

4.Сверстанные компоненты (чистый HTML)

1.Сверстанная главная страница берется в качестве шаблона

2.Каждый компонент верстается и помещается в шаблон главной страницы в соответствующую область.

3.Сколько компонентов — столько сохраненных с ними шаблонов главной станицы.

5.Единая таблица стилей, оформленная в виде отдельного файла CSS с комментариями (если необходимо) и понятными названиями стилей. В том числе для информационных страниц — стили текста разного назначения.

Верстка кроссбраузерная, обязательно должно быть проверена на IE6.5+, Mozilla FF 2+. Формат страниц проектируется для экранов с разрешением 1024x768 (не резина). Желательно проверять как в Windows, так и в Linux (впрочем проверку в Linux обеспечит заказчик).

Количество компонентов около 40, точное количество и описание будет в техзадании. Вот неполный список компонентов:

Заголовок, Переключение языка (русский/латышский), Ссылка на корзину, Цепочка навигация на сайте, Главное меню (иерархическое), Быстрый поиск, Панель рекламы дня (плоский блок), Авторизация на сайте (логин/пароль), Виды товаров с (1-2) уровнями на левой панели иерархии, Рекламные карточки товара, Меню раздела, Опрос, Врезка, Подписка, Заголовок страницы, Виды/группы товара в рабочей области, Перечень товаров, Карточка товара, Информационная страница.

Хотя количество компонентов приличное, нужно понимать, что большинство из них очень просты и не требуют серьезных трудозатрат.

Сейчас заканчивается работа над подробным техзаданием, которое вышлю всем заинтересованным кандидатам.

В общем ничего вычурного или специального, никакой анимации и флэши, не нужны специальные художественные изыски, но требуется продуманный, тщательно, грамотно и со вкусом подобранный дизайн. Легкий, элегантный, с очевидным назначением элементов.

Специализация интернет-магазина — широкий профиль (одежда, обувь, хозтовары, электроника, бытовая техника и пр.).

Бюджет: до 300 USD

Предоплаты не будет, однако думаю, что можно производить оплату частями по результатам.

Срок разработки: 10 дней (+/- 2 дня)

Способ оплаты: WebMoney