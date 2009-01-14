Дизайн 2-х страничного текстового сайта

Здраствуйте. Вобщем нужно разработать дизайн (and etc) для InstantCMS. Тематика: Веб дизайн. Примерно что обязательно должно быть: Сделать страницу входа тоесть человек набирает мол www.блаблабла.ру После там будет окно по центру мол вход для пользователя... Далее ниже там регистрация ...