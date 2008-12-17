Cansallio

Дмитрий Соколов Cansallio

 
41 годРоссия
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Работа с инвойсами, webmoney.

    Необходимо привязать оплату webmoney на сайт, с зачислением на аккаунт по средствам инвойсов/выпиской счёта. - срок сутки на систематизацию с балансом на сайте, отладку. - ключи на руки не даю пажалуйста, отвечайте только те кто имел дело с ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Webmoney мерчант.

    $50

    - написать страницу оплаты на php. - пополнение баланса через webmoney. условия: - ключи от webmoney на руки не даю - сутки на написание страницы, систематизацию с балансом на сайте - сутки на отладку пажалуйста, отвечайте только те кто имел дело ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн 2-х страничного текстового сайта

    $100

    Нужен дизайнер-вестальщик для дизайна двух-страничного текстового сайта в стиле web 2.0 Требования: 1. Уверенные знания css, javascript, photoshop 2. Умение работать в кратчайшие сроки. Пажалуйста только с портфолио.

    JavascriptCSSPhotoshop
    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
LLIypLLIuk
Александр 
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$100
10 баллов
15 лет назад
PHP программист.
Работа прошла отлично. Деньги получил в срок и в должном объёме, было приятно сотрудничать. Надеюсь на дальнейшее взаимодействие. Рекомендую.
Отлично сделал свою работу, приятный в общении человек. Реагирует на все пожелания моментально. Рекомендую.
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