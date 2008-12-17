Необходимо привязать оплату webmoney на сайт, с зачислением на аккаунт по средствам инвойсов/выпиской счёта. - срок сутки на систематизацию с балансом на сайте, отладку. - ключи на руки не даю пажалуйста, отвечайте только те кто имел дело с ...