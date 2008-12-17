Необходимо привязать оплату webmoney на сайт, с зачислением на аккаунт по средствам инвойсов/выпиской счёта. - срок сутки на систематизацию с балансом на сайте, отладку. - ключи на руки не даю пажалуйста, отвечайте только те кто имел дело с ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
- написать страницу оплаты на php. - пополнение баланса через webmoney. условия: - ключи от webmoney на руки не даю - сутки на написание страницы, систематизацию с балансом на сайте - сутки на отладку пажалуйста, отвечайте только те кто имел дело ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $100
Нужен дизайнер-вестальщик для дизайна двух-страничного текстового сайта в стиле web 2.0 Требования: 1. Уверенные знания css, javascript, photoshop 2. Умение работать в кратчайшие сроки. Пажалуйста только с портфолио.Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт15 лет назад
Работа проектная. Наши требования: Опыт работы от 1 года. Отличное знание PHP, MySQL, CSS. Знание javascript будет плюсом. Возможность работы в краткие сроки.Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
Отзывы фрилансеров
$100
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