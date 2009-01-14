Дизайн and etc для InstantCMS

$100
Дизайн сайтовЗакрыт3 заявки222 просмотра
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#1$

Здраствуйте.

Вобщем нужно разработать дизайн (and etc) для InstantCMS.

Тематика: Веб дизайн.

Примерно что обязательно должно быть:

Сделать страницу входа тоесть человек набирает мол www.блаблабла.ру

После там будет окно по центру мол вход для пользователя...

Далее ниже там регистрация или забыл пароль и т.п.

После как человек авторизируется он поподает уже на сайт.

Снизу ещё обязательно сделать блог с тегами..

Точного описания нету чего я хочу видеть.

Ну одно это качественную работу, и строгий дизайн.

P.S. Жду работ.... Конечно не супер пупер здесь всё обьяснил.. Ну самое главное выложил..

Просьба в личку не писать.

15 лет назад
Q-IRM
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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