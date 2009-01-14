# 1 — $

Здраствуйте.

Вобщем нужно разработать дизайн (and etc) для InstantCMS.

Тематика: Веб дизайн.

Примерно что обязательно должно быть:

Сделать страницу входа тоесть человек набирает мол www.блаблабла.ру

После там будет окно по центру мол вход для пользователя...

Далее ниже там регистрация или забыл пароль и т.п.

После как человек авторизируется он поподает уже на сайт.

Снизу ещё обязательно сделать блог с тегами..

Точного описания нету чего я хочу видеть.

Ну одно это качественную работу, и строгий дизайн.

P.S. Жду работ.... Конечно не супер пупер здесь всё обьяснил.. Ну самое главное выложил..

Просьба в личку не писать.