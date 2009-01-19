Дизайн новостного сайта

Дизайн интернет магазина на авто тему без лишнего, можно в стиле аймобилко
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Здравствуйте!
Нужен строгий, в то же время яркий дизайн для новостного сайта.
Цвета красный, синий и белый.
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