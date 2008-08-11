Опыт работы в игровой и интернет областях - 8 лет, в качестве программиста, ведущего программиста и менеджера веб проектов.
Навыки и опыт включают в себя:
- Разработку приложений и игр для ПК и сотовых телефонов
- Разработку веб сайтов
- Графический дизайн
- Юзабилити дизайн и тестирование сайтов
- Ведение проектов различной сложности
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
15 лет назад
Я рад, что выбрал именно этого исполнителя. Все очень хорошо выполнил. Предложил множество вариантов. Выполнил все мои пожелания. Одним словом отличный исполнитель в будущем буду с ним работать!
Ответный отзыв
Последовательный и терпеливый заказчик. В работе полагается на компетентное мнение специалиста. Быстрая и своевременная оплата. Очень доволен сотрудничеством.
$0
10 баллов
15 лет назад
Отличный исполнитель.сделал все быстро и грамотно,всем советую