katok

Ли Влад katok

 
44 годаРоссия/Южно-Сахалинск
20 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

Опыт работы в игровой и интернет областях - 8 лет, в качестве программиста, ведущего программиста и менеджера веб проектов.

Навыки и опыт включают в себя:

- Разработку приложений и игр для ПК и сотовых телефонов

- Разработку веб сайтов

- Графический дизайн

- Юзабилити дизайн и тестирование сайтов

- Ведение проектов различной сложности

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Отзывы заказчиков
webgor
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
15 лет назад
Дизайн новостного сайта
Я рад, что выбрал именно этого исполнителя. Все очень хорошо выполнил. Предложил множество вариантов. Выполнил все мои пожелания. Одним словом отличный исполнитель в будущем буду с ним работать!
Последовательный и терпеливый заказчик. В работе полагается на компетентное мнение специалиста. Быстрая и своевременная оплата. Очень доволен сотрудничеством.
Ответный отзыв
MGorelkin
Михаил 
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$0
10 баллов
15 лет назад
Настройка компонентов Joomla
Отличный исполнитель.сделал все быстро и грамотно,всем советую