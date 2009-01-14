Копия шаблона DLE

Дизайн сайтовЗакрыт7 заявок166 просмотров
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Требуется сделать качественный (!) рип шаблона сайта:

http://online.delicated.ru/

На движок DLE.

Необходима максимально приближенная к оригиналу копия.

Без предоплаты. Оплата вебманями. У меня высокий BL (50+) и персональный аттестат.

Озвучивайте цены.

15 лет назад
twentyz
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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