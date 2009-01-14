Копия шаблона DLE

Уважаемые дамы и господа! 23.01.2009.Изменения! Мы повысили стоимость проекта до 40 000 рублей. ЗАО «Финанс-Инвест» объявляет конкурс на создание нового дизайна для сайта www.finans-invest.ru и приглашает дизайнерские студии, независимых веб-дизайнеров принять в нем участие. Для участия в конкурсе Вам ...