В иллюстраторе перерисовать лого с прикрепленного фото
- Иллюстрации и Рисунки31 заявкаЗакрыт8 лет назад
Необходимо установить на vBulletin 4 две копии модуля MGC Chatbox Evo v3.4.0. Пример с одной копией: _forum29.net Нужно установить рядом с чатом еще один такой же чат(только будут другие настройки) в ряд. И поделить место ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо автоматизировать процесс добавления видео в группу в VK по определенному поисковому запросу. Т.е.: в группу VK можно вручную добавлять видео по поисковому запросу или из другой группы VK. По одному видео за раз. Необходимо каким-то ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется выполнить курсовой проект по защите информации. Тема: криптография. Подробности в привате.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен14 лет назад
Требуется нарисовать и подготовить к печати вертикальный плакат для печати на А1. О вреде курения. Фон - белый. Можно брать фото из интернета и совмещать. Например: http://images.bugaga.ru/posts/2009-06/1244315820_anti-smocking-ad-campaign-22.jpg http://bassmonster.files.wordpress.com/2008/09/no_smoking.jpg http://img1.liveinternet.ru/images/attach/b/3/15/8/15008090_img_2673084_169_0.jpg Плакат может быть в виде социальной рекламы, должен чётко показывать мысль ...Верстка полиграфии25 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется написать прокси сервер для ICQ. Основная его задача - сохранять историю на сервере. Т.е. в icq-клиенте в настройках подключения выставляется прокси, и теперь все принятые и отправленные сообщения будут сохраняться на сервере в файлах от ...Системное программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется написать текст песни на английском языке. Тематика не определена, но что депрессионное, тяжёлое, агрессивное, со смыслом. Это может быть что угодно - политика, жизнь, смерть, обстановка, состояние и многое многое другое. Но не нынешние ЭМО-сопли, ...Стихи, Песни и Проза1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужно пропарсить страничку http://intv.ru/search/?q=%D0%BE%D0%BB%D0%BE Требуется выдрать табличку с результатами поиска. И сделать чтобы у выдраного контента все ссылки на видео были вида: http://site.ru/intv/script.php?url=http://intv.ru/view/?film_id=64268Веб-программирование17 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте. Требуется написать маленький скриптик. Алгоритм "выдирания" прямых ссылок с сайта intv.ru Пример: Открывается готовый скрипт, в переменную заносится ссылка с сайта intv.ru, запускается в браузере скрипт и выводится на экран прямая ссылка на скачку файла. А еще ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Требуется написать скрипт фотохостинга с партнёрской программой. Аналог image2you.ru или southwc.ru Также могу рассмотреть реализацию со скриптом http://www.piceye.com/ . Можно прикрутить партнёрку..Веб-программирование8 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется придумать и реализовать логотип для варезного сайта. Всё на усмотрение исполнителя. Название сайта nwcod.comЛоготипы и Знаки110 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Требуется создать шаблон для варезного сайта. Пожелания по дизайну: Шаблон должен быть «резиновым» (100% в ширину) хотелось бы что-то в стиле веб2.0 У шаблона должно быть 3 блока (левый, центр-контент, правый) Дизайн должен быть выполнен в позитивных тонах (основной цвет ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется интегрировать любой флеш плеер с функцией перемотки видео (в стандартном нет) в DLE 7.5. Через parse.class.php На примете Sonettic Cinema В интернете куча статей по интеграции, но у меня не получилось.Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
Требуется сделать качественный (!) рип шаблона сайта: http://online.delicated.ru/ На движок DLE. Необходима максимально приближенная к оригиналу копия. Без предоплаты. Оплата вебманями. У меня высокий BL (50+) и персональный аттестат. Озвучивайте цены.Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется написать курсовую работу по предмету "Операционные системы". Объём 20-25 страниц. Тема: Разработка клиент-серверного приложения с использованием именованных каналов для взаимодействия сервисных процессов. Программу требуется реализовать на C++ Должна быть предусмотрена возможность работы нескольких клиентов. Срок до 26.12.2008 включительно. Указывайте ...Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт15 лет назад
Сложно объяснить словами, но попробую. Что нужно: Есть мой сайт и "левая" партнёрка. При нажатии на специальную ссылку на моём сайте, браузер заходит на страничку партнёрки, на которой расположено только нужная ссылка и пара кликабельных рисунков при ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется написать движок для новостного портала на php с (нуля!). Примерный функционал как на nnm.ru (грубо говоря нужно написать движок-клон сайта nnm.ru) - Добавление новостей - Комментарии к новостям - Создание доков как на nnm.ru (на поддомене) - Профили ...Веб-программирование25 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Требуется создать шаблон для варезного сайта. Пожелания по дизайну: Шаблон должен быть «резиновым» (100% в ширину) У шаблона должно быть 3 блока (левый, центр-контент, правый) Дизайн должен быть выполнен в светлых тонах (основной цвет может быть любым, главное чтобы ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад