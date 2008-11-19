twentyz

Пётр Панкратов twentyz

 
43 годаРоссия/Архангельск
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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  • Доработать модуль vBulletin 4

    Необходимо установить на vBulletin 4 две копии модуля MGC Chatbox Evo v3.4.0. Пример с одной копией: _forum29.net Нужно установить рядом с чатом еще один такой же чат(только будут другие настройки) в ряд. И поделить место ...

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Автоматизировать добавление видео в группу VK

    Необходимо автоматизировать процесс добавления видео в группу в VK по определенному поисковому запросу. Т.е.: в группу VK можно вручную добавлять видео по поисковому запросу или из другой группы VK. По одному видео за раз. Необходимо каким-то ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Плакат А1 о вреде курения

    Требуется нарисовать и подготовить к печати вертикальный плакат для печати на А1. О вреде курения. Фон - белый. Можно брать фото из интернета и совмещать. Например: http://images.bugaga.ru/posts/2009-06/1244315820_anti-smocking-ad-campaign-22.jpg http://bassmonster.files.wordpress.com/2008/09/no_smoking.jpg http://img1.liveinternet.ru/images/attach/b/3/15/8/15008090_img_2673084_169_0.jpg Плакат может быть в виде социальной рекламы, должен чётко показывать мысль ...

    Верстка полиграфии25 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Прокси сервер ICQ

    Требуется написать прокси сервер для ICQ. Основная его задача - сохранять историю на сервере. Т.е. в icq-клиенте в настройках подключения выставляется прокси, и теперь все принятые и отправленные сообщения будут сохраняться на сервере в файлах от ...

    Linux
    Системное программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написать текст песни на английском

    Требуется написать текст песни на английском языке. Тематика не определена, но что депрессионное, тяжёлое, агрессивное, со смыслом. Это может быть что угодно - политика, жизнь, смерть, обстановка, состояние и многое многое другое. Но не нынешние ЭМО-сопли, ...

    Стихи, Песни и Проза1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Пропарсить страничку

    Нужно пропарсить страничку http://intv.ru/search/?q=%D0%BE%D0%BB%D0%BE Требуется выдрать табличку с результатами поиска. И сделать чтобы у выдраного контента все ссылки на видео были вида: http://site.ru/intv/script.php?url=http://intv.ru/view/?film_id=64268

    Веб-программирование17 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Скрипт граббинга прямых ссылок видео

    Здравствуйте. Требуется написать маленький скриптик. Алгоритм "выдирания" прямых ссылок с сайта intv.ru Пример: Открывается готовый скрипт, в переменную заносится ссылка с сайта intv.ru, запускается в браузере скрипт и выводится на экран прямая ссылка на скачку файла. А еще ...

    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Фотохостинг с партнёркой

    $100

    Требуется написать скрипт фотохостинга с партнёрской программой. Аналог image2you.ru или southwc.ru Также могу рассмотреть реализацию со скриптом http://www.piceye.com/ . Можно прикрутить партнёрку..

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн и вёрстка шаблона для DLE

    $100

    Требуется создать шаблон для варезного сайта. Пожелания по дизайну: Шаблон должен быть «резиновым» (100% в ширину) хотелось бы что-то в стиле веб2.0 У шаблона должно быть 3 блока (левый, центр-контент, правый) Дизайн должен быть выполнен в позитивных тонах (основной цвет ...

    DLE
    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • DLE 7.5 + флеш плеер

    Требуется интегрировать любой флеш плеер с функцией перемотки видео (в стандартном нет) в DLE 7.5. Через parse.class.php На примете Sonettic Cinema В интернете куча статей по интеграции, но у меня не получилось.

    DLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Копия шаблона DLE

    Требуется сделать качественный (!) рип шаблона сайта: http://online.delicated.ru/ На движок DLE. Необходима максимально приближенная к оригиналу копия. Без предоплаты. Оплата вебманями. У меня высокий BL (50+) и персональный аттестат. Озвучивайте цены.

    DLE
    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Курсовая работа по операционным системам

    Требуется написать курсовую работу по предмету "Операционные системы". Объём 20-25 страниц. Тема: Разработка клиент-серверного приложения с использованием именованных каналов для взаимодействия сервисных процессов. Программу требуется реализовать на C++ Должна быть предусмотрена возможность работы нескольких клиентов. Срок до 26.12.2008 включительно. Указывайте ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Скрипт редиректа

    Сложно объяснить словами, но попробую. Что нужно: Есть мой сайт и "левая" партнёрка. При нажатии на специальную ссылку на моём сайте, браузер заходит на страничку партнёрки, на которой расположено только нужная ссылка и пара кликабельных рисунков при ...

    Javascript
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Движок новостного портала

    Требуется написать движок для новостного портала на php с (нуля!). Примерный функционал как на nnm.ru (грубо говоря нужно написать движок-клон сайта nnm.ru) - Добавление новостей - Комментарии к новостям - Создание доков как на nnm.ru (на поддомене) - Профили ...

    PHP
    Веб-программирование25 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание шаблона для cms DLE

    $100

    Требуется создать шаблон для варезного сайта. Пожелания по дизайну: Шаблон должен быть «резиновым» (100% в ширину) У шаблона должно быть 3 блока (левый, центр-контент, правый) Дизайн должен быть выполнен в светлых тонах (основной цвет может быть любым, главное чтобы ...

    DLE
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
rjee23
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$15
10 баллов
14 лет назад
Курсовой проект по защите информации
Потребовалось быстрое решение проблемы. Отклонений от ТЗ в процессе выполнения не наблюдалось. Оплата моментально. Сотрудничеством очень доволен.
Понравилось работать с человеком. Проект нужно было выполнить срочно (в течение суток), задача выполнена на 120%, даже не ожидал. Обязательно буду обращаться в первую очередь именно к Александру, если будут еще подобные задачи. Рад сотрудничеству, всем рекомендую!
Ответный отзыв
vanton
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Написать текст песни на английском
Остался очень доволен сотрудничеством. Простор для творчества в творческом процессе и моментальная оплата. Рекомендую!
Сделал быстро, качественно, креативно. А самое главное - мне, заказчику, очень понравилось. Мои рекомендации!
Ответный отзыв
w2b
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$10
10 баллов
15 лет назад
DLE 7.5 + флеш плеер
Точное ТЗ и своевременная оплата, что еще можно пожелать? Рекомендую!
Работа была сделана оперативно и на отлично. Рекомендую.
Ответный отзыв
faviart
Илья 
32 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
33 отзыва
$100
10 баллов
15 лет назад
Создание шаблона для cms DLE
Понравилось работать! Задача поставленна чётко! Что очень важно в наши дни=) С оплатой никаких проблем! Что очень важно в наши дни=) Отличный заказчик! Что тоже очень важно в наши дни=) Рекомендую!
Человек уловил идею. Всё сделанно красиво, в сроки. Все мои капризы были сразу же выполнены. Илья приятен в общении, инициативен. Вобщем - рекомендую.
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