Курсовой проект по защите информации

Понравилось работать с человеком. Проект нужно было выполнить срочно (в течение суток), задача выполнена на 120%, даже не ожидал. Обязательно буду обращаться в первую очередь именно к Александру, если будут еще подобные задачи. Рад сотрудничеству, всем рекомендую!