Курсовой проект по защите информации

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Завершен1 заявка143 просмотра

Требуется выполнить курсовой проект по защите информации. Тема: криптография. Подробности в привате.

15 лет назад
twentyz
Пётр 
44 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

rjee23
40 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$15
1 день
Понравилось работать с человеком. Проект нужно было выполнить срочно (в течение суток), задача выполнена на 120%, даже не ожидал. Обязательно буду обращаться в первую очередь именно к Александру, если будут еще подобные задачи. Рад сотрудничеству, всем рекомендую!
Потребовалось быстрое решение проблемы. Отклонений от ТЗ в процессе выполнения не наблюдалось. Оплата моментально. Сотрудничеством очень доволен.

Заявки фрилансеров

rjee23
40 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад