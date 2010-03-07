Курсовая экономика отрасли

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Завершен2 заявки153 просмотра

Срок 28,02 до 12,00 мск

вариант 15

25 листов максимум

плагиат от 80%

Методичку прикрепила, столь короткий срок из за недобросовестных фрилансеров

15 лет назад
draheva57
Надежда 
68 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
53 отзыва(-5)

Выбранный исполнитель

de__forum
Юрий 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$3
2 дня
Отличный исполнитель Работы точно в срок и отличного качества Рекомендую!
кидалово в итоге было

Заявки фрилансеров

de__forum
Юрий 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад