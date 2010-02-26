Курсовая по макроэкономике

Необходимо внести в реферат по теме "Педагогические идеи и взгляды Н.Г. Чернышевского" информацию (15 страниц уже имеется), а именно: составить план, дополнить введение, заключение, основную часть, изменить структуру (оставить только 3-4 вопроса, не больше), дополнить ...