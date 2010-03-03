Довести до ума реферат, добавить информацию

$9
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен8 заявок209 просмотров

Необходимо внести в реферат по теме "Педагогические идеи и взгляды Н.Г. Чернышевского" информацию (15 страниц уже имеется), а именно: составить план, дополнить введение, заключение, основную часть, изменить структуру (оставить только 3-4 вопроса, не больше), дополнить список использованной литературы. Все вместе должно быть 25 листов максимум. Срок - по 03 марта 2010 года включительно. Оплата 250 рублей. Просьба писать только тем, которых устраивают срок и сумма.

15 лет назад
Artur100
Артур 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
15 лет назад
$10
2 дня
Все выполнено в срок и качественно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Спасибо большое!
Спасибо за сотрудничество! Обращайтесь!:)

Заявки фрилансеров

professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
15 лет назад