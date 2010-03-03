Курсовая работа по теме "Роль и деятельность Арбитражного суда", дисциплина: антикризисное право, кафедра менеджмента (гостинничный и ресторанный бизнес) Объем 30-40 стр., приложения, список литературы Сроки: до 03,03 27.02-скинуть часть выполненной ...
Довести до ума реферат, добавить информацию
Необходимо внести в реферат по теме "Педагогические идеи и взгляды Н.Г. Чернышевского" информацию (15 страниц уже имеется), а именно: составить план, дополнить введение, заключение, основную часть, изменить структуру (оставить только 3-4 вопроса, не больше), дополнить список использованной литературы. Все вместе должно быть 25 листов максимум. Срок - по 03 марта 2010 года включительно. Оплата 250 рублей. Просьба писать только тем, которых устраивают срок и сумма.
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