Дипломная по стратегическому управлению

$184
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Завершен4 заявки168 просмотров

ТЕМА-"Бизнес-план как инструмент стратегического управления деятельностью предприятий городского хозяйства (на примере ООО "ЖК-Эксплуатация")"

Сайт этой организации: http://www.zhilcap.ru/index.php?id=30

Других данных по предприятию нет.

Плана нет, нужно составить на согласование с руководителем

Объем 75-80 стр. 1,5 интервал шрифтом № 14 Times New Roman или Аrial № 12,

ПОЛЯ-левое-не менее 30 мм, правое-не менее 10 мм, верхнее - не менее 15 мм, нижнее - не менее 20 мм.

Приложения в общий объем работы не входят

Оформлять СТРОГО по методичке, без орфографических ошибок!!!!

Оригинальность 85-100%

Срок 26 марта 2010 г.

Цена 5 500 с речью

Возможно оплата и сдача работы будет проходить по главам (уточню позже)

Оплата на вебмани или через Сбербанк РФ на карту (по договоренности)

15 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

margarita_kostis
Маргарита 
41 год
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
$184
30 дней
Маргарита очень ответственный человек, сдает работы всегда раньше указанного срока, очень грамотный текст,я довольна ее работой на 200%. рекомендую всем, не пожалеете!! +10 баллов
Замечательный заказчик. Всегда ответственный подход к делу, своевременная плата за работу. Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

margarita_kostis
Маргарита 
41 год
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад