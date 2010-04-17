Дипломная по стратегическому управлению

ТЕМА-"Бизнес-план как инструмент стратегического управления деятельностью предприятий городского хозяйства (на примере ООО "ЖК-Эксплуатация")"

Сайт этой организации: http://www.zhilcap.ru/index.php?id=30

Других данных по предприятию нет.

Плана нет, нужно составить на согласование с руководителем

Объем 75-80 стр. 1,5 интервал шрифтом № 14 Times New Roman или Аrial № 12,

ПОЛЯ-левое-не менее 30 мм, правое-не менее 10 мм, верхнее - не менее 15 мм, нижнее - не менее 20 мм.

Приложения в общий объем работы не входят

Оформлять СТРОГО по методичке, без орфографических ошибок!!!!

Оригинальность 85-100%

Срок 26 марта 2010 г.

Цена 5 500 с речью

Возможно оплата и сдача работы будет проходить по главам (уточню позже)

Оплата на вебмани или через Сбербанк РФ на карту (по договоренности)