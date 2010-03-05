Курсовые по логике

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Завершен3 заявки159 просмотров

Необходимо написать две курсовые работы по логике.

Каждая работа объемом примерно 25 - 30 стр.

Срок выполнения работ 01.03.2010 до 15.00.

Более подробную инфо вышлю кого заинтересуют работы т.к. размер файлов большой.

Оплата работы после проверки!!!

Жду предложений по цене!!!

15 лет назад
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

probcons
47 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$16
3 дня
Владимир отличный исполнитель. Работы были выполнены все на отлично, согласно требованиям и точно в срок. Благодарю за профессиональный подход к выполнению работ.
Заказчик дает четкое задание, не отвлекает во время работы, оплату производит в соответствии с договоренностями.

Заявки фрилансеров

probcons
47 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад