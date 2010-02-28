Тема диплома: маскулинные (мужеподобные женщины) в организации.

Необходимо написать на основании гипотезы практическую главу дипломной работы!!!

В работе должны быть проведены тесты и разные методики.

Работа должна быть написана на примере стоматологии!!!

Гипотеза: я предполагаю, что женщина руководитель, работающая в организации в мужском коллективе, чаще приобретает мускулиный тип, чем женщина, работающая в женском коллективе. Женщина управляющая работает в коллективе врачей - мужчина свой пример!!!!.

Требования: 30 страниц, оригинальность строго не менее 85%, обязательно сноски.

В дальнейшем скорее всего придется писать главу 1 и главу 2.

Жду предложений по цене!!!

Срок сдачи: 28.02.2010 до 17.00