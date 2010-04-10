Курсовая с практической частью (на примере предприятия). Есть 2 темы на выбор (скину в личку по запросу). Объем курсовой (без списка источников и приложений) должен составлять не менее 30 стр. Приложения к курсовой ...
Диплом психологический
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